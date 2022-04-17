В Петрозаводске инспекторы поймали 59 пешеходов-нарушителей на выходных

За выходные 59 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За выходные дни автоинспекторами пресечено 59 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

В ГИБДД заявили о росте числа происшествий с участием пешеходов.

«По итогам 3 месяцев текущего года зафиксирован рост происшествий с участием пешеходов на 50%, на 90% увеличилось количество пострадавших. За этот период зарегистрировано 18 происшествий с пешими участниками дорожного движения. По причине нарушения Правил дорожного движения пешеходами зарегистрировано 8 дорожных аварий, в которых пострадали 9 человек», — заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, как на перекрестке в Петрозаводске сбили пешехода.