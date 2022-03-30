Сегодня утром на перекрестке в Петрозаводске сбили пешехода (ВИДЕО)

Утром 16 апреля на перекрестке проспекта Невского и улицы Правды был сбит пешеход.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала наезд на пешехода. ДТП произошло сегодня, 16 апреля, в 8.35 утра на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Правды.

Судя по видео, легковой автомобиль поворачивал с проспекта на улицу Правды в сторону Прионежской мэрии. В это время проезжую часть на разрешающий сигнал светофора пересекали несколько пешеходов — судя по всему, детей. Последний из них выбежал на дорогу в тот момент, когда автомобиль начал движение после остановки.

После удара пешеход смог подняться и продолжить движение. Уточняется, получил ли он травмы в результате ДТП.