В Петрозаводске ищут тех, кто видел, как автомобилист нарушил ПДД на пешеходном переходе

Нарушение произошло на улице Сегежская у школы-интерната №24, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения, опубликованного в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Установлено, что 3 февраля в 12.35 в районе дома №21 по улице Сегежская, рядом со школой-интернатом №24, водитель неустановленного автомобиля допустил нарушения правил дорожного движения, создав угрозу безопасности пешеходов.

«Просим откликнуться очевидцев данного происшествия, а также тех, кто может сообщить информацию о государственных регистрационных знаках автомобиля нарушителя. Всех, кто располагает сведениями по указанному факту, просим сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44», - обратилось ведомство к горожанам.