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В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве

Новости. Криминал
16:12, 14 Июля 2020
фото: © МВД Карелии
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Полиция Петрозаводска просит оказать помощь в розыске молодой женщины, которую подозревают в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение молодой женщины. Она может быть причастна к совершению преступления – "мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину".

Всех, обладающих информацией о её местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-018-09-05.

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