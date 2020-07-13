В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве

Полиция Петрозаводска просит оказать помощь в розыске молодой женщины, которую подозревают в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение молодой женщины. Она может быть причастна к совершению преступления – "мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину".

Всех, обладающих информацией о её местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-018-09-05.

Конфиденциальность гарантируется.