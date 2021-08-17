В Петрозаводске коммерческая фирма полгода не платила своему работнику и попала под уголовную статью

В Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работнику коммерческой фирмы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с февраля по август 2021 года руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату работнику, хотя имело такую возможность, сообщили в Следкоме Карелии.

Сумма долга по зарплате составила не менее 56 тысяч рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия и принимаются комплексные меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работника. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.