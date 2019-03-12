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Новости. Общество
13:56, 12 Марта 2019
фото: "Столицы на Онего"

В Петрозаводске состоится митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан

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На акции протеста планируется поднять самые актуальные темы – рост цен и тарифов, обман с пенсиями, а также выступить против губительных реформ и оптимизации образования.

Как сообщается в паблике "КПРФ в Карелии", 23 марта в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан в Петрозаводске состоится митинг.

"Мы подали заявку в администрацию Петрозаводска на проведение митинга в субботу, 23 марта, в 12 часов на Студенческом бульваре, - рассказал первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов. - На акции протеста планируем поднять самые актуальные темы – ухудшение положения жителей России и Карелии в связи с резким ростом цен и тарифов, обман с пенсиями в результате повышения пенсионного возраста, а также выступить против губительных реформ, которые правительство республики проводит в сфере образования, закрывая школы в деревнях. Хватит это терпеть – пора выходить на улицы и заявлять о своих правах! Пора отправить это правительство и этого президента в отставку!

Люди каждый день ходят в магазин, и прекрасно понимают, что все обещания властей – обман. Повышение НДС, которое протолкнула в Госдуме "Единая Россия", обернулось тем, что цены взлетели буквально на все. За вычетом квартплаты, у народа едва хватает денег на еду. Прибавка к пенсии в тысячу рублей оказалась ложью – у нас некоторые пенсионеры и по 200 рублей плюсом не получили. Больше тысячи жителей Карелии с нового года не смогли выйти на пенсию, потому что государство их кинуло с пенсионной реформой. Эти люди – первые жертвы повышения пенсионного возраста. В это же время выросли капиталы олигархов, которые пользуются нашими недрами и отбирают народное добро у простых граждан.

Понимая, что недовольство населения растет, правящая верхушка всеми способами пытается заткнуть рот всем, кто заявляет о свих правах – принят закон о неуважении власти в Интернете, который на самом деле фактически вводит запрет на любую критику власти. Уверен, это не поможет! Я призываю всех, кто недоволен, не отсиживаться дома. Мы пока не знаем точно, где будет митинг, наверняка мэрия начнет нам вставлять палки в колеса и придумывать, как отказать в согласовании места. Но акция протеста в Петрозаводске состоится в любом случае. Мы будем держать вас в курсе".

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Комментарии

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Grek
2019-03-12 14:50:09
Так опять же вас , Евгений , кинет мэрия с митингом . В полусонном состоянии ( партия ) митинги не собирают . А Шоттуев будет там ?? Или опять нет ?
ProstoGrazhdanin
2019-03-12 15:27:38
Grek, ооооо, я ж говорю, у тебя страсть к Шоттуеву, прям в каждой новости :)
Че не новость все ты о нем и о неееем ха-ха
Grek
2019-03-12 15:49:24
ProstoGrazhdanin, Это я про спящих и пассивных вспомнил чего то .
бюджет
2019-03-12 14:38:36
Кто хочет как в Париже?
Американец
2019-03-12 14:34:43
коммуняки совсем совесть потеряли, народ на их уловки уже не клюет, а пожить за счет народа этим хочется
ProstoGrazhdanin
2019-03-12 15:31:01
Американец, ну и не ходи на митинг, будешь сидеть и за квартиру коммуналку платить по 20 тыщ и детей без образования оставишь, это все в твоем духе, ты ж американец.
Горожанин
2019-03-12 15:29:19
Американец, ты ничего не перепутал? За счёт народа живут совершенно другие люди
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