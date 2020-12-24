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В Петрозаводске лютеране отметили ковидное Рождество (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
11:03, 25 Декабря 2020
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В рождественский сочельник служба в церкви лютеран в столице Карелии была немноголюдной.

Накануне в Петрозаводском лютеранском приходе "Святого Духа" прошла праздничная служба. Во дворе церкви горели дорожки из свечей, был установлен рождественский вертеп, а на воротах висело объявление о том, что лицам 65+ в связи с пандемией коронавируса вход ограничен.






"На входе всем пришедшим на службу измеряли температуру. В здании церкви установлены дозаторы с антисептиком. Внутри, на скамейках – отметки скотчем, как в кинотеатре, размечающие разрешенные и запрещенные места. Прихожане пели в масках", – рассказал фотограф "Столицы на Онего", посетивший службу.






Католики в Петрозаводске не стали собираться в рождественский сочельник. Месса навечерия Рождества в Приходе Божией Матери иконы Её Неустанная прошла в онлайн-трансляции.





Ранее сообщалось, что уличный вертеп установили у католического храма в Петрозаводске.

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