Уличный вертеп установили у католического храма в Петрозаводске (ФОТО)

Уличная инсталляция "Рождественский вертеп" появилась у католического Прихода Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь в Петрозаводске.

В канун католического Рождества у прихода на проспекте Ленина, 11 появился уличный вертеп.

"Дорогие! Мы рады поделиться с вами нашей радостью. В канун Сочельника отец Михаил сделал подарок нашему приходу в виде уличного вертепа. В условиях строжайшей секретности, почти полгода длилась подготовка к его установке. Это потребовало огромных усилий. Спасибо большое отцу Михаилу за самое настоящее рождественское чудо!" – пишут в паблике Прихода Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь.

Напомним, Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским. Рождественский вертеп - это знак, напоминающий детям и взрослым Вифлеемскую пещеру, в которой свершилось величайшее чудо - рождение Христа.