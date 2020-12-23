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Уличный вертеп установили у католического храма в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
14:25, 24 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте "Приход Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь"
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Уличная инсталляция "Рождественский вертеп" появилась у католического Прихода Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь в Петрозаводске.

В канун католического Рождества у прихода на проспекте Ленина, 11 появился уличный вертеп.

"Дорогие! Мы рады поделиться с вами нашей радостью. В канун Сочельника отец Михаил сделал подарок нашему приходу в виде уличного вертепа. В условиях строжайшей секретности, почти полгода длилась подготовка к его установке. Это потребовало огромных усилий. Спасибо большое отцу Михаилу за самое настоящее рождественское чудо!" – пишут в паблике Прихода Божией Матери иконы Её Неустанная Помощь.

Напомним, Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики. Вместе с ними праздник встречают протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским. Рождественский вертеп - это знак, напоминающий детям и взрослым Вифлеемскую пещеру,  в которой свершилось величайшее чудо - рождение Христа. 

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