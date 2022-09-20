В Петрозаводске мобилизованные работники гипермаркета получат деньги для сборов в зону спецоперации

Компания ЦСК выплатит дополнительные средства своим мобилизованным сотрудникам.

В сети строительных гипермаркетов принято решение о дополнительной материальной поддержке мобилизованных сотрудников. Работники ЦСК, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 50 тысяч рублей. Объявление об этом разметили в паблике компании.

«Эта финансовая помощь поможет нашим ребятам хорошо подготовиться перед длительной командировкой в зону боевых действий», — пишут в паблике.

Ранее глава Карелии рассказал, как дополнительно поддержать мобилизованных и их семьи.