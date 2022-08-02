В Петрозаводске молодоженам подарили на свадьбу вместо цветов корм для животных

Молодожены из столицы Карелии привезли для подопечных благотворительного фонда "Рекс" целый багажник еды.

В Петрозаводске молодожены попросили приглашенных на свадьбу гостей вместо цветов принести корм для кошек и собак. Гости откликнулись. В результате благотворительный фонд «Рекс» пополнил свои запасы.

«Гости, вы супер! Целый багажник еды. Передадим подопечным на наши передержки. Спасибо за идею, спасибо за то, что с нами», — пишут в официальном паблике Фонда.

Идея доброй акции принадлежит невесте, подруги фонда «Рекс» Натальи Конновой.

«Поздравляем Наталью и Николая! Наташа помогает нам с самого создания Фонда: является финансовым сокуратором подопечной собаки Сары, помогает кормами для котят, помогает в доставке подопечных в ветеринарные клиники, в фотосессиях котиков. А буквально накануне свадьбы Наташа стала куратором спасённой собаки Подруга», — рассказали в Фонде.