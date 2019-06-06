В Петрозаводске мотоциклист попал в ДТП

ДТП произошло на Набережной Варкауса утром 6 июня.

В группе "ДТП ПТЗ" появилась информаци об аварии с участием мотоциклиста и водителя легкового автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло в 7.43 на Варкауса.

В ГИБДД Петрозаводска нет информации о произошедшем.