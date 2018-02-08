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Новости. Общество
06:40, 08 Февраля 2018

В Петрозаводске может появиться велодорожка на Древлянке и автопарковка в Центре

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Жители карельской столицы предлагают мэрии построить велодорожку на Древлянке и организовать автостоянку у спорткомплекса «Луми».

 

Заявки, включающие в себя соответствующие идеи по благоустройству общественных территорий, горожане отправили в администрацию Петрозаводска. Об этом сообщает сайт городской мэрии.

Предполагается, что сеть велодорожек будет проходить на участке между жилым комплексом «Снегири», торгово-развлекательным центром «Лотос-Plaza», Лесным проспектом и улицей Сыктывкарской. Согласно задумке авторов, велодорожки будут освещены и доступны для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Там же планируется установить велопарковки.

Другая заявка предусматривает оборудование автомобильной парковки на 60 – 80 машин рядом со спортивным комплексом «Луми».

Как сообщают в мэрии,  заявки на благоустройство общественных территорий принимаются в администрации Петрозаводска до 9 февраля. Затем на заседаниях общественной комиссии из их числа будут отобраны наиболее подходящие для реализации в ближайшее время проекты.

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