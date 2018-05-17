В Петрозаводске мужчины с помощью топора разбирали железнодорожные пути

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В столице Карелии росгвардейцы задержали "охотников" за металлоломом.
По данным пресс-службы отдела Росгвардии по республике, 16 мая около полуночи с одного из объектов, расположенных на улице Онежской флотилии, поступил сигнал тревоги: сторож услышал подозрительный шум и вызвал охрану.
"Прибывшая на место группа задержания обследовала территорию и обнаружила трех граждан, которые с помощью топора разбирали железнодорожные пути", - рассказали в ведомстве.
Задержанные, двое петрозаводчан и житель Прионежского района, доставлены в отдел полиции.
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