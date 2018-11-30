В Петрозаводске на одной из улиц будет затруднено движение

Автомобильное движение будет затруднено по улице Балтийской из-за строительных работ, сообщили в мэрии Петрозаводск.

В связи с производством земляных работ по прокладке теплотрассы в районе дома №13 по улице Балтийской 1 и 2 декабря в период с 9 до 20 часов будет ограничено движение автотранспорта.