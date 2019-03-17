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Новости. Культура
09:37, 17 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске на церемонии награждения лауреатов "Онежской маски" актеры покажут мини-мюзикл

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На следующей неделе стартует главный республиканский театральный смотр "Онежская маска".

Номинантов на фестиваль выдвигают сами театры, претендентов в каждой номинации много, но главная интрига - кто получит маски - сохранится вплоть до церемонии вручения премии. Она состоится 27 марта, в Международный день театра на сцене Музыкального театра.

Официально смотр актёрских работ начнётся 20 марта. В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы города: Музыкальный театр, Национальный театр, Театр драмы "Творческая мастерская", Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" и Театр кукол Карелии. В течение шести дней будет показано 11 спектаклей и ещё 2 номинированных спектакля жюри фестиваля посмотрит на видео. В составе жюри "Онежской маски" шесть актёров из шести театральных коллективов, а также четверо петрозаводских театроведов. Председатель жюри - Татьяна Тихоновец (Пермь), театральный критик, историк театра, член жюри и экспертного совета Национальной премии "Золотая маска".

27 марта на сцене Музыкального театра состоится церемония награждения лауреатов "Онежской маски". На эту самую большую тусовку артистов нашего города в этом году может попасть любой желающий – билеты продаются во всех театрах Петрозаводска. Снежана Савельева, руководитель театра "Ad Liberum", председатель СТД Карелии готовит веселый актерский капустник. Количество премий "Онежской маски" - двенадцать, и именно это факт подсказал режиссеру сюжетный ход постановки. В основе действия - бессмертная интрига "12 стульев" Ильфа и Петрова. Снежана Савельева признается, что церемония будет хулиганской, но гарантирует, что во время вручения "Онежской маски" ни один стул не пострадает.

В Год театра церемония "Это вам не Рио-де-Жанейро!" обещает быть масштабной музыкально-танцевальной постановкой, настоящим мини-мюзиклом, в котором участвуют артисты всех профессиональных театров города.

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