В Петрозаводске начал работать киноинкубатор

На базе кинотеатра "Премьер" начал свою работу киноинкубатор.

Как сообщается в паблике правительства Карелии, киноинкубатор был открыт в рамках проекта "LOKKI. Локальное кино" по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза.

Киноинкубатор – это несколько отремонтированных помещений кинотеатра, оборудованные техникой для записи звука и видео, монтажа и создания анимации. Здесь созданы комфортные условия для деятелей кино, как опытных, так и только начинающих.

Сотрудник представительства ЕС в России Мирко Крупп и руководитель российского офиса программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия" Дмитрий Базегский посетили карельский киноинкубатор. Проект может привлечь и зарубежные студии, которые будут снимать фильмы в нашей республике.