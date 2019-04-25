В Петрозаводске началась выдача загранпаспортов нового образца

Отдел МФЦ в Петрозаводске с 24 апреля начал приём заявлений граждан на выдачу загранпаспортов нового образца с биометрическими персональными данными.

Загранпаспорт нового образца имеет множество отличий от старого. Основное из них заключается в том, что на его первой странице встроен электронный микрочип с биометрическими данными. Эта страница пластиковая и на ней имеется электронная подпись. Фото не вклеивается, а наносится лазерной гравировкой.

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