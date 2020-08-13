В Петрозаводске начали ремонтировать автовокзал

Реконструкцию здания и территории главной автостанции Карелии выполняют специалисты ООО «Строй Инвест Групп", сообщили в Минтрансе Карелии.

Рабочие уже приступили к демонтажу некоторых старых конструкций. Согласно проекту, до конца 2021 года на территории автовокзала появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия и отправления автобусов. Изменения коснутся и самого здания вокзала. К нему будут пристроены два помещения: офисное и под размещение кафетерия.

В основном здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Зал ожидания будет надстроен, здесь организуют новую систему кондиционирования и отопления, комфортные места для посетителей вокзала.

Предполагаются оборудование территории автостанции современной ливневой канализацией, обеспеченной локальными очистными сооружениями, организация двух парковочных зон. Все помещения и сооружения обустроят системами обеспечения безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.