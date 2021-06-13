В Петрозаводске нашли и наказали водителя маршрутки, проехавшего перекресток на красный (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя маршрутного автобуса, нарушившего правила дорожного движения в центре города.

Напомним, 24 мая в 10.05 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Анохина водитель маршрутного автобуса № 22проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением было выложено очевидцами в сеть.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в отношении 33-летнего водителя вынесено постановление об административном правонарушении.