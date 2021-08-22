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В Петрозаводске нашли угнанный в поселке Карелии автомобиль

Новости. Криминал
07:15, 23 Августа 2021
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

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В угоне подозревается ранее судимый 36-летний житель Петрозаводска, сообщили в Госавтоинспекции города.

В полицию с заявлением об угоне автомобиля Škoda Octavia обратилась жительница поселка Кяппесельга Кондопожского района, сообщили в ГИБДД. На розыск машины были ориентированы наряды полиции.

В районе шести утра на следующий день на Лесном проспекте в Петрозаводске инспекторы ДПС остановили автомобиль, находящийся в розыске, которым управлял петрозаводчанин 1985 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Как стало известно, владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания, а сам пошел на колодец за водой. Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый житель Петрозаводска, проходил мимо и решил добраться до дома на машине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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