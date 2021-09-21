В Петрозаводске нежилые дома станут «холстом» для уличных художников

Глава Петрозаводска Владимир Любарский решил, что авторам граффити стоит выделить места для творчества.

Владимир Любарский заявил о необходимости предоставления уличным художникам площадей нежилых строений в Петрозаводске для размещения на них граффити. Об этом мэр карельской столицы рассказал в соцсети. По оценке Любарского, эта мера позволит направить деятельность уличных авторов в законное русло.

«Нельзя чтобы город и обновлённые объекты благоустройства превращались в один большой стихийный холст. Поэтому мы обсуждаем с собственниками нежилых помещений, расположенных в центре карельской столицы, и представителем уличных художников Андреем Птицыным, который уже украсил немало таких строений своими рисунками, возможность заключения соглашения о сотрудничестве. Это позволит ввести „вчерашних вандалов“ в правовое поле. Молодым людям будет, где выплеснуть свою творческую энергию, при этом они не будут мешать окружающим и, оглядываясь по сторонам, незаконно разрисовывать чужое имущество», — заявил Любарский.

Он подчеркнул, что возможность для творчества предоставят тем, чьи работы являются полноценными картинами.

«Тематические граффити могут не только украсить фасады и оживить облик улиц, но и позволят уберечь стены от стихийных надписей. Разумеется, речь о полноценных, изображениях, „уличных полотнах“, а не многочисленных неразборчивых закорючках, хаотичном „теггинге“ или романтических „Маша+Саша“. По нашему с коллегами мнению, высокохудожественные граффити станут достопримечательностями, будут радовать глаз и, в очередной раз, подчеркнут, что Петрозаводск — креативный город. Главное, чтобы всё было цивилизованно», — отметил глава города.

Владимир Любарский заявил, что власти рассматривают вариант предоставления площадей для уличных авторов на Казарменской улице и в районе Онежской набережной. По его словам, достигнута договорённость между администрацией, представителями «уличных художников» и собственниками нежилых помещений в центре города (парк аттракционов и фонд территориального развития «Карьяла») о возможности предоставления площадок для самореализации. Также рядом с арт-объектом «Онежский комар» появилась территория для рисования.

«С первыми результатами нашей совместной работы в этом направлении уже можно познакомиться на Слободской площади возле арт-объекта „Онежский комар“. В рамках городского проекта по развитию культуры граффити в Петрозаводске стала доступна площадка для свободного рисования. Проект Ямка Hof запустили при сотрудничестве администрации, сообщества CreatePtz и „Охта Групп“. Свои уличные произведения на территории бывшего Александровского завода создали пять петрозаводских художников», — рассказал Любарский.

Ранее власти Петрозаводска грозили хозяевам зданий, на которых появились граффити.