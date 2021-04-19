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В Петрозаводске объявился 14 претендент на кресло сити-менеджера

Новости. Политика
16:35, 20 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В последний день подачи документов в комиссию, которая занимается отбором кандидатур на пост сити-менеджера Петрозаводска, подана еще одна заявка.

Сегодня, 20 апреля, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводского городского округа получила документы от директора компании «Кит» Артема Тимошенко 1980 года рождения. Он стал 14 кандидатом на кресло городского сити-менеджера, учитывая, что один из претендентов ранее снял свою кандидатуру.

Об этом «Столице на Онего» сообщила депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева, состоящая в указанной комиссии.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся депутат от партии «Яблоко» Андрей Рогалевич, представляющий КПРФ ветеран МВД Андрей Гущин, автоюрист от Партии РОСТА Лев Тимошин, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков — заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

Ранее руководитель аппарата КРОО «Ассоциация юристов России» Михаил Бокша, включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля. Депутаты Петросовета должны утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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ромео
2021-04-20 17:07:27
ни Слабуновой, ни Ульянова.... залезли в свои норы и ждут выборов в парламент, чтоб опять 5 лет народу лапшу вешать
Серж
2021-04-20 17:04:21
Отправить всех в районы , пусть там для начала потренируются . если не проворуются возвратить в ПТЗ .
Off
2021-04-20 17:01:49
Так выборов все равно не будет . Это балаган.. с клоунами и конями ...
udo
2021-04-20 16:59:40
Выбросить нерусское слово "сити-менеджер". Здесь даже два слова в одной упаковке. И заменить его на русское. Предлагайте свой вариант. :)
Гость
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