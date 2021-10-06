На демонтаж аварийного объекта выделено около 2,9 миллиона рублей.

В Петрозаводске объявлен аукцион на снос бывшего здания спортивной школы на набережной Варкауса, где когда-то занимались юные конькобежцы, фигуристы и хоккеисты. Заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Начальная стоимость контракта на демонтаж аварийного объекта определена в 2,9 миллиона рублей. Торги назначены на 8 октября, а снести здание планируется до конца ноября нынешнего года.

Напомним, минувшим летом глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский пообещал построить на месте бывшей спортшколы новый спортивный объект.