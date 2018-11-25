15:04, 25 Ноября 2018
ФОТО: В Петрозаводске очередной "мастер парковки" перекрыл движение транспорта
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Автолюбители Петрозаводска недовольны хозяевами машин, которые оставляются свой транспорт посреди дороги.
Владелец автомобиля "Nissan" перегородил проезд в районе улицы Чапаева. Очевидцы разместили фото в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Машина оказалась припаркована ровно в середине трассы. Владельца транспортного средства в Сети назвали "мастером парковки".
Комментаторы предполагают, что автомобиль мог сломаться или выкатиться с парковки. Один из очевидцев сообщил, что машину уже эвакуировали.
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