ФОТО: В Петрозаводске очередной "мастер парковки" перекрыл движение транспорта

Автолюбители Петрозаводска недовольны хозяевами машин, которые оставляются свой транспорт посреди дороги.

Владелец автомобиля "Nissan" перегородил проезд в районе улицы Чапаева. Очевидцы разместили фото в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машина оказалась припаркована ровно в середине трассы. Владельца транспортного средства в Сети назвали "мастером парковки".

Комментаторы предполагают, что автомобиль мог сломаться или выкатиться с парковки. Один из очевидцев сообщил, что машину уже эвакуировали.