В Петрозаводске огонь уничтожил хозпостройку

Пожар произошел утром 28 января на улице Речной, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.32 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 9 человек привлекалось для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Речной у д. 8. В 6.00 пожар ликвидирован.

Строение сгорело полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.