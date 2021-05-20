В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни еще троих жителей Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 21-летний житель Сегежи, а в Сортавальской ЦРБ умерли 74-летний житель Лахденпохьи и 64-летний житель Сортавалы. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 523 человека.

COVID-19 в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 человек. Из этого числа заболевших — 55 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46727 человек.

Выздоровели 44888, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7609,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3390,1 случая, по Северо-Западу — 5912,7.