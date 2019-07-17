В Петрозаводске откроется виртуальный поморский музей

В Галерее промышленной истории покажут VR-инсталляцию быта и сказок поморов.

В бывших помещениях Онежского тракторного завода, где сейчас располагается Галерея промышленной истории, в ближайшую пятницу откроется виртуальный поморский музей. В течение двух дней посетители галереи смогут увидеть VR-инсталляцию быта поморов и рыбацких сказок, которую создали участники международной арт-резиденции Uncapitals в Онеге.



Онежское Поморье. Фото: Fridaymilk

Осенью 2017 года в этом уголке Поморья побывала культурологическая экспедиция, которая познакомилась с местным краеведческим музеем и попыталась представить его наследие в поп-культуре и техниках игрового дизайна. Итогом проекта стала виртуальная инсталляция, которую покажут в Петрозаводске. Открытие виртуального поморского музея состоится 19 июля в 19 часов.