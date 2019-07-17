В Петрозаводске откроется виртуальный поморский музей

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В Галерее промышленной истории покажут VR-инсталляцию быта и сказок поморов.
В бывших помещениях Онежского тракторного завода, где сейчас располагается Галерея промышленной истории, в ближайшую пятницу откроется виртуальный поморский музей. В течение двух дней посетители галереи смогут увидеть VR-инсталляцию быта поморов и рыбацких сказок, которую создали участники международной арт-резиденции Uncapitals в Онеге.
Осенью 2017 года в этом уголке Поморья побывала культурологическая экспедиция, которая познакомилась с местным краеведческим музеем и попыталась представить его наследие в поп-культуре и техниках игрового дизайна. Итогом проекта стала виртуальная инсталляция, которую покажут в Петрозаводске. Открытие виртуального поморского музея состоится 19 июля в 19 часов.
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