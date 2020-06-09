В Петрозаводске откроется выставка известного акварелиста Георгия Иванова

В медиа-центре "Vыход" 11 июня начнет работу выставка акварели, сообщили в Минкультуры Карелии.

Выставка будет работать в течение трех летних месяцев.

На выставке представят около 30 работ признанного мастера одного из самых известных акварелистов Карелии. Большая часть произведений создана в последние десять лет.

"Сегодня "акварели Георгия Иванова" – почти культурный "мем" и по сути – малоизученный феномен. В 2020 году художнику исполняется 75 лет, а по его работам не всегда определишь – это молодой художник или умудренный опытом мэтр. Его акварельные листы демонстрируют то энергичную опытную руку, то робкую кисть почти начинающего творца. – отметил арт-директор медиа-центр "Vыход" Сергей Терентьев. – Да и авторское видение в его листах часто предъявляет нам восторженно влюбленного в природу новичка со взглядом профессионала, обладающего солидным опытом в выборе очередного пейзажного мотива".



Режим работы медиа-центра: 10.00-19.00, понедельник – выходной.