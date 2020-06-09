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В Петрозаводске откроется выставка известного акварелиста Георгия Иванова

Новости. Культура
17:40, 10 Июня 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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В медиа-центре "Vыход" 11 июня начнет работу выставка акварели, сообщили в Минкультуры Карелии.

Выставка будет работать в течение трех летних месяцев.

На выставке представят около 30 работ признанного мастера одного из самых известных акварелистов Карелии. Большая часть произведений создана в последние десять лет. 

"Сегодня "акварели Георгия Иванова" – почти культурный "мем" и по сути – малоизученный феномен. В 2020 году художнику исполняется 75 лет, а по его работам не всегда определишь – это молодой художник или умудренный опытом мэтр. Его акварельные листы демонстрируют то энергичную опытную руку, то робкую кисть почти начинающего творца. – отметил арт-директор медиа-центр "Vыход" Сергей Терентьев. – Да и авторское видение в его листах часто предъявляет нам восторженно влюбленного в природу новичка со взглядом профессионала, обладающего солидным опытом в выборе очередного пейзажного мотива".

Режим работы медиа-центра: 10.00-19.00, понедельник – выходной.

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