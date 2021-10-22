В Петрозаводске открылась встреча журналистов Баренц-региона

Из-за пандемии коронавируса ежегодное собрание журналистов России, Финляндии, Швеции и Норвегии проходит сразу в четырёх городах Севера.

В Петрозаводске утром 22 октября открылась ежегодная встреча журналистов Баренцева Евро-Арктического региона. В нынешнем году традиционный форум журналистов северных губерний, областей и республик Норвегии, Швеции, Финляндии и России проходит сразу в четырёх городах. Российские журналисты собрались в карельской столице, финны — в Саариселькя, шведы — в Шелефтео, а норвежцы — в Киркенесе. Причиной стали закрытые из-за пандемии коронавируса границы.

Журналистская деятельность в условиях пандемии стала одной из главных тем встречи. Кроме того, журналисты Баренц-региона обсудят влияние ковида на свободу слова, ситуацию с «иностранными агентами» и авторским правом в России, фейковые новости и кадровый голод.