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В Петрозаводске открылась встреча журналистов Баренц-региона

Новости. Общество
10:27, 22 Октября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Из-за пандемии коронавируса ежегодное собрание журналистов России, Финляндии, Швеции и Норвегии проходит сразу в четырёх городах Севера.

В Петрозаводске утром 22 октября открылась ежегодная встреча журналистов Баренцева Евро-Арктического региона. В нынешнем году традиционный форум журналистов северных губерний, областей и республик Норвегии, Швеции, Финляндии и России проходит сразу в четырёх городах. Российские журналисты собрались в карельской столице, финны — в Саариселькя, шведы — в Шелефтео, а норвежцы — в Киркенесе. Причиной стали закрытые из-за пандемии коронавируса границы.

Журналистская деятельность в условиях пандемии стала одной из главных тем встречи. Кроме того, журналисты Баренц-региона обсудят влияние ковида на свободу слова, ситуацию с «иностранными агентами» и авторским правом в России, фейковые новости и кадровый голод.

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 10:34:19
И Поташов там? :)
Off
2021-10-22 11:26:36
Кир, надо его попросить , чтобы он стер тебя..... с памяти " Столицы" ))
Кир
2021-10-22 12:07:45
офф, кому ты интересен, бестолочь?
Эксперд
2021-10-22 11:35:07
Off, лёха, хлебни из бумажного стаканчика :)
Изя
2021-10-22 10:45:25
Кир, и фукс , липовэцким , с труновым тоже )))
Бабенка
2021-10-22 10:40:00
Кир, куда же без него. :)
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