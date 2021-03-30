Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Запись с камеры наблюдения помогла раскрыть недостачу в магазине Петрозаводска 2
30.03.2021 17:40
Найден способ вырастить потерянные зубы 1
30.03.2021 21:30
Жертвами коронавируса стали еще три пожилые жительницы Карелии
Сегодня 09:09
СНТ в Карелии проверят на наличие договора на вывоз мусора 2
30.03.2021 17:20
Дважды отремонтированный лестничный спуск в Петрозаводске снова начал разрушаться (ФОТО) 23
Сегодня 10:11
Полиция не обнаружила взрывного устройства в здании парламента Карелии 3
30.03.2021 19:08
Итоговое сочинение по русскому языку перенесли 1
30.03.2021 21:05
Найдено лекарство, замедляющее старение 2
30.03.2021 19:10

В Петрозаводске открыт бесплатный прием старых шин

Новости. Общество
16:05, 31 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

На территории производственной базы муниципального предприятия "Автоспецтранс" открыли временный пункт приема старых шин у населения, сообщили в администрации города.

Старые покрышки от легкового транспорта петрозаводчане (физические лица) могут сдать ежедневно (без выходных) с 9.00 до 17.00 по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). У одного человека примут не более четырех шин.

Администрация города призывает петрозаводчан ответственно подойти к экологической безопасности города. Шины не относятся к категории твердых коммунальных отходов и требуют специальной утилизации. Складировать авторезину на контейнерных площадках запрещено.

Дополнительную информацию об утилизации отслуживших свой срок покрышек можно получить по телефону: 57-18-89.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
Сегодня 11:30
Год карантинного абсурда 9
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»