В Петрозаводске открыт бесплатный прием старых шин

На территории производственной базы муниципального предприятия "Автоспецтранс" открыли временный пункт приема старых шин у населения, сообщили в администрации города.

Старые покрышки от легкового транспорта петрозаводчане (физические лица) могут сдать ежедневно (без выходных) с 9.00 до 17.00 по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). У одного человека примут не более четырех шин.

Администрация города призывает петрозаводчан ответственно подойти к экологической безопасности города. Шины не относятся к категории твердых коммунальных отходов и требуют специальной утилизации. Складировать авторезину на контейнерных площадках запрещено.

Дополнительную информацию об утилизации отслуживших свой срок покрышек можно получить по телефону: 57-18-89.