В Петрозаводске отремонтировали подъезды к медорганизациям

Работы провели в рамках нацпроекта.

В 2023 году в Петрозаводске отремонтировали подъезды к нескольким медорганизациям в рамках нацпроекта, сообщили в паблике Минтранса Карелии.



По информации администрации города, летом и осенью подрядная организация уложила новый асфальт на нескольких магистралях, ведущих к Республиканской больнице имени Баранова и Республиканскому онкологическому диспансеру. В порядок привели улицы Черняховского и Пархоменко.



Как рассказали в источнике, на пересечении улиц Черняховского и Фрунзе начал работать новый светофор. О нем просили местные жители и представители медучреждений и Медицинского института ПетрГУ. Тротуары для нового пешеходного перехода в этом месте сделаны по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



Кроме того, в минувший дорожно-строительный сезон подрядчик отремонтировал улицу Еремеева, на которой располагаются детская поликлиника № 1 и Городская детская больница. Здесь установили новые бордюры и уложили асфальт.