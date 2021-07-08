В Петрозаводске отремонтировали убитую дорогу на радость дачникам (ФОТО)

Проезд Автолюбителей отремонтировали, ликвидировав ямы отфрезерованным асфальтобетонным материалом.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел отремонтированную дорогу на проезде Автолюбителей.

В минувший четверг, 8 июля, ямы на проезде Автолюбителей засыпали отфрезерованным асфальтобетонным материалом (ФАМом).

«Хорошая новость для нас, дачников, — написал петрозаводчанин, — теперь из Соломенного, минуя улицу Заводскую и Первомайский проспект, можно выехать на Шуйское шоссе».

Горожанин напомнил, что ранее проезд Автолюбителей объезжали стороной, проехать по нему могли только настоящие автолюбители на подготовленных машинах для трофи-рейдов.