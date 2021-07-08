Реклама
Прислать новость
Поиски пропавшего в Петрозаводске 13-летнего мальчика завершены
08.07.2021 23:07
Вакцинация как вопрос веры 2
08.07.2021 15:28
«Решение о вакцинации может быть только индивидуальным» 3
08.07.2021 16:25
В ответ на жалобы жителей Карелии о загрязнении озера Минсельхоз установил на берегу таблички с ошибками 9
08.07.2021 13:07

В Петрозаводске отремонтировали убитую дорогу на радость дачникам (ФОТО)

Новости. От читателей
12:37, 09 Июля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Проезд Автолюбителей отремонтировали, ликвидировав ямы отфрезерованным асфальтобетонным материалом.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел отремонтированную дорогу на проезде Автолюбителей.

В минувший четверг, 8 июля, ямы на проезде Автолюбителей засыпали отфрезерованным асфальтобетонным материалом (ФАМом).

«Хорошая новость для нас, дачников, — написал петрозаводчанин, — теперь из Соломенного, минуя улицу Заводскую и Первомайский проспект, можно выехать на Шуйское шоссе».

Горожанин напомнил, что ранее проезд Автолюбителей объезжали стороной, проехать по нему могли только настоящие автолюбители на подготовленных машинах для трофи-рейдов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
03.07.2021, 18:34
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры 2
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»