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Новости. Общество
10:51, 19 Апреля 2019
фото: ОНФ Карелии

В Петрозаводске отремонтируют 13 участков, отмеченных на карте дорожного проекта ОНФ

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Разбитые дороги Петрозаводска, отмеченные жителями города на интерактивном ресурсе проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", будут отремонтированы в 2019 году.

По информации администрации Петрозаводского городского округа, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ремонтно-восстановительные работы пройдут на 15 городских магистралях. Из них 13 отмечены на карте дорожного проекта ОНФ.

Так, дорожное полотно будет отремонтировано на Лососинском шоссе, улицах Пушкинской, Красной (от Антикайнена до Анохина), Шотмана (от площади Гагарина до улицы Краснофлотской), а также на проспектах Ленина, Александра Невского и других участках.

По словам представителей администрации города, при ремонте проспекта Ленина для удобства людей с ограниченными возможностями будет понижен бортовой камень в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью.

Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" реализуется в Карелии второй год подряд. На сегодняшний день жители республики нанесли на карту "убитых" дорог 287 участков общей протяжностью более 300 км, 21 дорога отремонтирована.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-04-19 11:21:29
А ремонт будет наверное опять ямочный? Тогда толку от такого ремонта мало!
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