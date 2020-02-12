В Петрозаводске отремонтируют две дороги и поставят еще один светофор

Специалисты администрации в ходе выездного совещания обсудили вопрос ремонта дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

В среду 12 февраля состоялся очередной совместный рейд представителей администрации и Госавтоинспекции Петрозаводска по проблемным участкам дорожной сети города.

На выездном совещании специалисты осмотрели Первомайский проспект и набережную Варкауса. Оба объекта отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

На Первомайском проспекте предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой. На совещании обсудили возможность замены бортового камня на некоторых участках автомагистрали.

На набережной Варкауса, также от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой, предусмотрен полноценный ремонт: замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также бортового камня, как со стороны автодороги, так и со стороны газонов. Кроме того, в целях повышения безопасности в створе Московской улицы запланирована установка светофорного объекта с пешеходным вызывным устройством.

Также специалисты рассмотрели возможность устройства на объектах искусственных неровностей, совмещённых с пешеходными переходами, замены знаков "Дети" на аналогичные, но со светоотражающей плёнкой, и установку дублирующих дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах.

Помимо этого, на улице Гоголя запланировали установку табличек "Работает эвакуатор" к существующим знакам "Остановка запрещена" для возможности эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.