В Петрозаводске перекроют подъезд к зданию техосмотра на Пограничной

Подъезд к зданию техосмотра будет закрыт из-за ремонтных работ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В субботу, 24 ноября, будет перекрыт подъезд к зданию технического осмотра по улице Пограничная, 23.

Осмотр транспортных средств будет осуществляться на парковке у здания МРЭО ГИБДД по адресу: улица Медвежьегорская, 3.