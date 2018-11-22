В Петрозаводске перекроют подъезд к зданию техосмотра на Пограничной

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Подъезд к зданию техосмотра будет закрыт из-за ремонтных работ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В субботу, 24 ноября, будет перекрыт подъезд к зданию технического осмотра по улице Пограничная, 23.
Осмотр транспортных средств будет осуществляться на парковке у здания МРЭО ГИБДД по адресу: улица Медвежьегорская, 3.
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