В Петрозаводске пьяный мужчина лишил покоя общежитие

Новости по теме
Загрузка...
В столице Карелии задержан пьяный нарушитель спокойствия, сообщают в региональном управлении Росгвардии.
Во вторник, 8 октября, в 23:03 сработала кнопка тревожной сигнализации на вахте одного из общежитий города в районе Первомайского проспекта.
На месте группа Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержала 26-летнего гражданина, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неподобающе.
Нарушитель передан наряду патрульно-постовой службы, сообщили в Росгвардии.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 10:45
Обществоведение
На базе ПетрГУ начинает работать Школа информационной безопасности.
08.10.2019 14:37
07.10.2019 15:41
03.10.2019 09:49
Чтиво
07.10.2019 13:23
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
07.10.2019 10:28
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии