В Петрозаводске пьяный мужчина лишил покоя общежитие

В столице Карелии задержан пьяный нарушитель спокойствия, сообщают в региональном управлении Росгвардии.

Во вторник, 8 октября, в 23:03 сработала кнопка тревожной сигнализации на вахте одного из общежитий города в районе Первомайского проспекта.

На месте группа Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержала 26-летнего гражданина, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неподобающе.

Нарушитель передан наряду патрульно-постовой службы, сообщили в Росгвардии.