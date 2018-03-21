В Петрозаводске пьяный мужчина привез свою дочку в детский сад

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска сегодня утром провели рейд у детского сада №8 "Апельсин" на Древлянке и выявили нарушителей ПДД.

Сегодня ранним утром у детского сада № 8 сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За время проведения мероприятия проверено порядка 20 автомобилей.

В ходе рейда выявлено, что один ребенок перевозился на заднем сидении, ремнем безопасности пристегнут не был, несмотря на то, что в автомобиле имелось детское удерживающее устройство. Водитель, нарушивший правила перевозки детей, привлечен к административной ответственности.

Кроме этого, во время рейда 1 водитель был отстранен от управления транспортным средством. При общении с водителем инспектор почувствовал характерный запах алкоголя, и манера общения настораживала: говорил "в сторону", постоянно отводил взгляд. Водителю было предложено пройти освидетельствование, которое подтвердило подозрения – результат на алкогольное опьянение положительный, на экране алкотестера высветились цифры "0,52".

Водитель был отстранен от управления транспортным средством, составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.