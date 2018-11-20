В Петрозаводске пьяный посетитель пытался разрушить бар

Тревожную кнопку нажали сотрудники бара на Древлянке, сообщили в Росгвардии Карелии.

В популярном баре на Древлянке, где в дизайне использованы доски и брёвна, пьяный посетитель начал громить деревянную конструкцию у входа.

Была нажата тревожная кнопка – сотрудники ОВО пресекли противоправные действия. В дальнейшем задержанный гражданин был передан в руки полицейских.

Решается вопрос о привлечении к ответственности по закону.