В Петрозаводске пьяный посетитель пытался разрушить бар

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Тревожную кнопку нажали сотрудники бара на Древлянке, сообщили в Росгвардии Карелии.
В популярном баре на Древлянке, где в дизайне использованы доски и брёвна, пьяный посетитель начал громить деревянную конструкцию у входа.
Была нажата тревожная кнопка – сотрудники ОВО пресекли противоправные действия. В дальнейшем задержанный гражданин был передан в руки полицейских.
Решается вопрос о привлечении к ответственности по закону.
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