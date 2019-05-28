В Петрозаводске планируют снизить арендную плату для общественных организаций

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Администрация столицы Карелии планирует снизить размер арендной платы для небюджетных общественных объединений, некоммерческих организаций, которые арендуют муниципальной имущество площадью более 50 кв. метров.
Это следует из проекта решения, направленного мэрией в Петросовет. Арендная плата для НКО рассчитывается исходя из базовой ставки и коэффициента.
Для организаций, которые занимают помещения площадью менее 50 кв. метров этот коэффициент минимален – 0,01. А для тех, у кого помещения более 50 кв. метров коэффициент достигает 0,2, что в несколько раз увеличивает нагрузку на такие организации, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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