В Петрозаводске планируют снизить арендную плату для общественных организаций

Администрация столицы Карелии планирует снизить размер арендной платы для небюджетных общественных объединений, некоммерческих организаций, которые арендуют муниципальной имущество площадью более 50 кв. метров.

Это следует из проекта решения, направленного мэрией в Петросовет. Арендная плата для НКО рассчитывается исходя из базовой ставки и коэффициента.

Для организаций, которые занимают помещения площадью менее 50 кв. метров этот коэффициент минимален – 0,01. А для тех, у кого помещения более 50 кв. метров коэффициент достигает 0,2, что в несколько раз увеличивает нагрузку на такие организации, пишут "Вести Карелии".

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