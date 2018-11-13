В Петрозаводске планируют ввести весовой контроль большегрузов

Мэр города поручила комитету ЖКХ проработать вопрос установки оборудования для контроля за большегрузами. Стоимость одного комплекса оставляет порядка 50 млн рублей.

В мэрии поясняют, что появление весового контроля – один из способов обеспечения безопасности дорожного движения на улицах Петрозаводска.

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