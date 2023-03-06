В Петрозаводске планируют запустить 9 промышленных инвестпроектов на 6,4 млрд рублей

На 2023 год на территории столицы Карелии запланирована реализация новых девяти промышленных проектов с общим объемом инвестиций на 6,4 млн рублей.

О новых инвестпроектах, старт которых рассчитывают дать в Петрозаводске в этом году, рассказал вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов на онлайн-совещании, посвященном социально-экономическому развитию столицы республики.

Среди девяти проектов первым Родионов назвал проект «КСМ Железобетон».

«Строительство планируется в августе этого года. Сегодня компания готовит проектно-сметную документацию на земельном участке, который уж сегодня принадлежит КСМ. В бизнес-плане проекта в нашем соглашении с инвестором заложено предоставление льготного займа по линии федерального Фонда развития промышленности. Это вопрос мы держим на контроле. Как только проектно-сметная документация будет выпущена, мы обратимся в федеральный фонд», — отметил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов.

Кроме того, «Амкодор» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса хранения готовой продукции и сырья. По словам Дмитрия Родионова, неделю назад компания получила в администрации города разрешение на строительство. В апреле предприятие выйдет на строительную площадку. Новый цех планируют сдать в середине 2024 года.

«Реализуется интересный для территории Петрозаводска проект „Крона“ — проект по строительству трех новых цехов. Это яркий пример углубления переработки древесины. Компания все время выпускала доску, но понимая внешнюю ситуацию планирует начать выпуск мебели, элементов лестниц, а также производство террасной доски из композита. В прошлом году предприятию был предоставлен земельный участок. Сегодня мы работаем над получением кредита из федерального фонда развития промышленности в размере 100 млн рублей», — сказал Родионов.

Отметил вице-премьер правительства республики и планируемый к реализации проект «Технодара», специализирующегося на производстве контрольно-измерительного оборудования. Объем инвестиций составит 1 млрд рублей. Напомнил, он и о планах группы компаний «Фиуме» создать в Петрозаводске предприятие по производству экранопланов. Проект оценивается в 2 млрд рублей.

«Земельный участок предоставлен рядом с бывшим заводом „Авангард“. Правительство должно обеспечить участок всей необходимой инфраструктурой. Для подведения воды, газа и электричества сейчас необходимо 80 млн рублей», — сказал вице-премьер.