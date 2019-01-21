В Петрозаводске появилась Державинская площадь

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименований элементов улично-дорожной сети.

Согласно документу, в конце Губернаторской аллеи в Губернаторском саду появилась Державинская площадь, в центре которой находится памятнику Державину.

Кроме этого, в Петрозаводске появилась улица Архангельская, Каргопольская, Генерала Гореленко, Онежская, Филологическая, Николая Омелина, а также три аллеи Губернаторская, Дворцовая и Под Садом.