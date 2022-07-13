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В Петрозаводске появилась поликлиника для тяжелобольных

Новости. Общество
15:05, 22 Июля 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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В столице Карелии открылось отделение амбулаторной паллиативной помощи.

Каждый из нас сталкивался с проблемой добыть номерок в поликлинике на прием к узкому специалисту. И получив заветный талон, порой приходится сидеть в очереди в ожидании приема врача. Представить, что при этом чувствует, тяжелобольной человек, нуждающийся в паллиативной помощи, не сложно. Это не лечение, а мучение. Но скоро таких пациентов в Карелии избавят от необходимости посещать обычные поликлиники. В минувший четверг, 21 июля, в Петрозаводске открылось отделение амбулаторной паллиативной помощи, где пациентов и проконсультируют, и обезболят.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Карелии по паллиативной помощи Ирины Петровой, открытие отделения амбулаторной помощи — это очередной этап развития паллиативной службы в Карелии. Сначала создали Центр паллиативной помощи со стационаром на 49 коек. Затем здесь же появилось отделение выездной патронажной службы. Одна выездная бригада занимается преимущественно обезболиванием пациентов, а вторая — патронажем, перевязками, обучением родственников. Теперь такую помощь можно получить и в поликлинике, расположившейся в здании Центра.

«Мы никогда и никому не отказывали в помощи. Если пациент с неизлечимым заболеванием приходил в Центр, я всегда его принимала. Но если раньше я выходила в холл стационара и консультировала больных как главный внештатный специалист по паллиативной помощи, или шла с пациентом в кабинет заведующей отделения выездной патронажной службы, чтобы обезболить человека, то теперь у меня есть для этого целое отделение. А санитарно-эпидемиологический режим в стационарах никто не отменял. Он был и до пандемии. Поэтому в стационаре принять для консультации паллиативного больного мы не можем», — поделилась начмед, заведующая отделением паллиативной помощи № 1 Центра Ирина Петрова.

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