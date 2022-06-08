В Петрозаводске появится Арт-двор

В столице Карелии состоится торжественное открытие Арт-пространства «Двор».

Во вторник, 21 июня, в Петрозаводске откроют Арт-пространство «Двор». Его создание посвящено проекту о современном искусстве «Дали на гаражи», рассказали в Минкультуры Карелии.

Посетители смогут посмотреть на результаты работы участников - арт-объекты, фотографии, рисунок на стене.

На открытии выставки гости узнают о современном искусстве в разных формах. Каким образом оно проявляется через фотографию, живопись и даже музыку.

Помимо этого, посетители смогут самостоятельно представить собственное виденье искусства через творчество.

Открытие состоится 21 июня в 16:00 по адресу пр. Александра Невского, 71

Подробнее с программой мероприятий можно познакомиться в группе АРТ-Пространства «Двор».