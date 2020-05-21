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В Петрозаводске появится еще один дом с "космическим" видом на Онежское озеро

Новости. Общество
16:32, 22 Мая 2020
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В Петрозаводске компания "Баренц Групп" начала реализацию четвертого этапа жилого комплекса "Курс" на Варкауса.

В Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера началось строительство еще одного дома в жилом комплексе "Курс" на набережной Варкауса.

Новый жилой комплекс премиум-класса "Курс", который "Баренц Групп" строит в Петрозаводске на набережной Варкауса, - это гордость компании. В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, - есть в этих зданиях. Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях. Это сочетание привычного городского комфорта с загородным спокойствием, благодаря чему складывается особенно уютная атмосфера для проживания.

4 этап ЖК "Курс" - монолитный малоквартирный дом, высотностью 7 и 9 этажей. В доме будут большие четырехкомнатные видовые квартиры от 96 кв.м. с балконами по 30 м., а также трехкомнатные квартиры разной планировки и площади.

В настоящее время здание проходит нулевой цикл строительства, но квартиры в нем можно забронировать уже сейчас с выгодой на старте продаж.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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