В Петрозаводске появится "Центр воды"

Реализация проекта "Образование для устойчивого водопользования", позволит систематизировать внедрение в школах и детских садах города "уроков воды".

Новый международный проект "Образование для устойчивого водопользования", в котором РКС – Петрозаводск выступает в качестве партнера, получил грантовое финансирование в размере 402 тыс. евро по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия", которая финансируется совместно Европейским Союзом, Финляндией и Россией. Среди других партнеров проекта – Шведско-Карельский информационный бизнес-центр, Центр окружающей среды Финляндии SYKE, компания Ар-Деко, Детский образовательный центр Санкт-Петербургского водоканала, Центр развития образования Петрозаводска.

Одним из направлений проекта является создание, на базе старой насосной станции АО "ПКС – Водоканал", интерактивного обучающего и выставочного пространства "Центр воды". Ожидается, что "Центр воды" сможет принимать экскурсии, в нем можно будет проводить внеклассные занятия для школьников и студентов, знакомить Петрозаводчан и гостей города с особенностями Онежского озера, системой водоснабжения Петрозаводска. Центр может быть площадкой для профориентации желающих работать в системе городского водоснабжения, местом проведения круглых столов по проблемам водопользования.

Реализация проекта "Образование для устойчивого водопользования", позволит систематизировать внедрение в школах и детских садах города "уроков воды". Для учителей разработана программа повышения квалификации, которая включает интерактивные тренинги, экскурсии в Детский образовательный центр Санкт-Петербургского водоканала и "Музей воды" в Санкт-Петербурге, ознакомительные поездки в Финляндию, ознакомительные визиты на водоочистные сооружения АО "ПКС – Водоканал".