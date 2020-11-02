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Антивандальное покрытие нанесли на 900 опор троллейбусной сети в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 03 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске покрасили опоры троллейбусной контактной сети и дополнительно нанесли антивандальное покрытие, сообщили в администрации города.

В карельской столице покрасили опоры троллейбусной контактной сети. Заказчиком работ выступило ПМУП "Городской транспорт". С лета этого года подрядчик ООО "Калевала" в общей сложности обновил более 900 металлический конструкций в разных районах.

Предварительно опоры контактной сети прошли механическую очистку. На цилиндрические конструкции уже поверх краски дополнительно нанесли антивандальное покрытие.

Работы по контракту на данный момент полностью завершены. Сейчас осуществляется их приёмка.

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