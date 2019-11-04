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Новости. Криминал
15:21, 04 Ноября 2019
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС / Столица на Онего

В Петрозаводске покупатель попытался расплатиться купюрой "банка приколов"

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, попытавшегося расплатиться в магазине купюрой "банка приколов".

Как сообщили в Росгвардии, инцидент произошёл в минувшее воскресенье около 4 часов утра в одном из петрозаводских гипермаркетов микрорайона Кукковка.

Работники торгового заведения пояснили прибывшим на охраняемый объект росгвардейцам, что 19-летний петрозаводчанин попытался расплатиться за товар купюрой номиналом две тысячи рублей, которая имела явные признаки подделки. Бдительность кассира не подвела – противоправные действия молодого человека во время оплаты были сразу замечены.

Задержанный правонарушитель передан полицейским. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

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