В Петрозаводске покупатель попытался расплатиться купюрой "банка приколов"

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, попытавшегося расплатиться в магазине купюрой "банка приколов".

Как сообщили в Росгвардии, инцидент произошёл в минувшее воскресенье около 4 часов утра в одном из петрозаводских гипермаркетов микрорайона Кукковка.



Работники торгового заведения пояснили прибывшим на охраняемый объект росгвардейцам, что 19-летний петрозаводчанин попытался расплатиться за товар купюрой номиналом две тысячи рублей, которая имела явные признаки подделки. Бдительность кассира не подвела – противоправные действия молодого человека во время оплаты были сразу замечены.



Задержанный правонарушитель передан полицейским. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.