В Петрозаводске покупатели выползали из гипермаркета после сигнала тревоги (ФОТО)

В гипермаркете «Магнит» в столице Карелии прозвучало предупреждение о задымлении, однако пытавшиеся эвакуироваться покупатели встретили на своем пути преграду.

В пятницу, 10 июня, в вечернее время в гипермаркете «Магнит» на улице Ровио в Петрозаводске прозвучал сигнал, сообщающий о задымлении в одном из помещений. Голос в динамиках заявил о необходимости покинуть здание.

Посетители гипермаркета попытались выйти на улицу, однако сделать это им помешал своеобразный «занавес» перед выходом. Преграда была неподвижной и устойчивой. Она располагалась сразу после эскалатора.

Люди ползком пробирались под «занавесом», воспользовавшись пространством, оставшимся между преградой и полом.