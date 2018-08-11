В Петрозаводске после каникул возобновляет работу бассейн на Древлянке

Бассейн "Н2О" возобновляет работу после летних каникул, сообщают в мэрии карельской столицы.

В понедельник, 13 августа, бассейн Н2О начинает принимать посетителей. До этого времени объект был закрыт на технологические работы. Занятия спортивных групп также возобновятся. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За время летнего перерыва проведена плановая замена воды и очистка чаши бассейна. Кроме того, во время каникул выполнены работы по перепланировке фойе, отремонтировано кафельное покрытие крыльца, информируют в мэрии.